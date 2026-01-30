新疆雪豹︱咬伤游客后再现身 猎杀35只羊后被捕获

近日，新疆可可托海景区发生雪豹扑咬当地滑雪女游客的罕见事故后，该区域28日再有雪豹出现，并闯入一牧民羊圈中咬死35只羊，另有5只被咬伤。初判为咬伤游客的同一只雪豹。

相关新闻：新疆雪豹︱游客遭扑咬血流披面 目击者忆述：或进入牠狩猎范围︱有片

富蕴县林业和草原局人员，在牧民羊圈中安放诱捕笼，于1月29日9时许将再次返回羊圈的雪豹捕获，并转运至富蕴县野生动物救助中心。

经专业人员初步检查判断，该雪豹同近日咬伤滑雪游客的雪豹为同一只，约两岁左右。据专家分析，该年龄段雪豹冬季野外独立生存能力较弱，因山区积雪较厚，捕食困难遂靠近人类活动区域觅食。目前，该雪豹健康状况良好，未发现伤病情况。富蕴县野生动物救助中心计划待天气转暖后，经科学评估，适时放归野外。

林业局提醒，因冬季野生动物觅食困难，已多次在人类活动区域出现，呼吁民众务必遵守安全提示，遇到野生动物注意保持距离并及时报警，确保人身安全。