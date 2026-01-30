Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传辉达H200晶片输华 黄仁勋称为假消息

更新时间：08:38 2026-01-30 HKT
发布时间：08:38 2026-01-30 HKT

中美半导体领域角力下，外界关注辉达晶片是否可进入中国市场。辉达CEO黄仁勋否认有消息称H200晶片已运到中国，形容为假新闻，澄清还未收到定单。

路透社引述消息人士指，中国已批准首批H200晶片入口。路透社
黄仁勋结束访问大陆行程后，飞抵台北松山机场，一现身便被追问H200晶片输华消息，他澄清北京仍在考虑中。黄仁勋表示，相信这是假新闻，公司还未收到购买定单，也还没收到新闻所说的消息，「我的问题是：那些放假新闻的人，他们的目的是甚么？无可置疑的是，我认为北京需要自行思考。」

早前有路透社引述知情人士报道，北京有条件批准字节跳动、阿里巴巴和腾讯购买40万颗H200晶片，其他企业则正等候审批。

