传辉达H200晶片输华 黄仁勋称为假消息

中美半导体领域角力下，外界关注辉达晶片是否可进入中国市场。辉达CEO黄仁勋否认有消息称H200晶片已运到中国，形容为假新闻，澄清还未收到定单。

相关新闻：AI晶片︱美媒称中国批购H200晶片 数十万颗先供三网企

路透社引述消息人士指，中国已批准首批H200晶片入口。路透社

黄仁勋结束访问大陆行程后，飞抵台北松山机场，一现身便被追问H200晶片输华消息，他澄清北京仍在考虑中。黄仁勋表示，相信这是假新闻，公司还未收到购买定单，也还没收到新闻所说的消息，「我的问题是：那些放假新闻的人，他们的目的是甚么？无可置疑的是，我认为北京需要自行思考。」

早前有路透社引述知情人士报道，北京有条件批准字节跳动、阿里巴巴和腾讯购买40万颗H200晶片，其他企业则正等候审批。