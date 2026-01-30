走廊大战2.0︱湖南人妻不满邻居鞋架阻路 挂婆婆遗照「魔法对轰」

湖南张家界又发生因楼宇公众地放摆放杂物而引起「走廊大战」。内地传媒报道，当时一屋苑住客不满邻居在走廊放置鞋架，阻碍她通行，屡劝无效后，竟在走廊挂上婆婆遗照作反击。

搜狐「千里眼」报道，当事人熊女士表示，邻居去年夏天开始就在狭窄的走廊摆放鞋架。自己长期在外地奔波，偶尔回来住，带著行李时撞倒鞋架，又要出手捡鞋，觉得非常恶心。

事主在走廊走上挂上婆婆遗照，抗议邻居将鞋架阻塞通道。搜狐「千里眼」

有人向遗照掟鸡蛋

熊小姐曾向物业管理投诉，当对方表示家里放不下鞋架时，她就建议移往电表箱那边，作为让步，但对方无视自己的建议。后来双方老公发生小争执，她决定在墙上挂起去世婆婆的遗照作「魔法对轰」。

对方报警后，即使警方要求将鞋架放入屋内，对方仍旧拒绝，甚至在遗照上扔鸡蛋。熊小姐老老公一气之下踢散鞋架，对方再报警。虽然现在已经收拾了，但门口还放了双鞋，目前问题仍未解决。



熊小姐接受传谋访问时表示，自己从来未见过婆婆，想不到她死了这么多年还要她帮自己主持公道。

提出让步方案未获接受

该屋苑物业管理表示，不允许在门口放鞋架，遇到这种情况会劝阻，同时根据消防法下整改通知单，业主报警后物业有在现场处理，已上报社区看后续如何解决。