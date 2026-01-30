Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走廊大战2.0︱湖南人妻不满邻居鞋架阻路 挂婆婆遗照「魔法对轰」

即时中国
更新时间：00:03 2026-01-30 HKT
发布时间：00:03 2026-01-30 HKT

湖南张家界又发生因楼宇公众地放摆放杂物而引起「走廊大战」。内地传媒报道，当时一屋苑住客不满邻居在走廊放置鞋架，阻碍她通行，屡劝无效后，竟在走廊挂上婆婆遗照作反击。

相关新闻：走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡

搜狐「千里眼」报道，当事人熊女士表示，邻居去年夏天开始就在狭窄的走廊摆放鞋架。自己长期在外地奔波，偶尔回来住，带著行李时撞倒鞋架，又要出手捡鞋，觉得非常恶心。

事主在走廊走上挂上婆婆遗照，抗议邻居将鞋架阻塞通道。搜狐「千里眼」
事主在走廊走上挂上婆婆遗照，抗议邻居将鞋架阻塞通道。搜狐「千里眼」
事主在走廊走上挂上婆婆遗照，抗议邻居将鞋架阻塞通道。搜狐「千里眼」
事主在走廊走上挂上婆婆遗照，抗议邻居将鞋架阻塞通道。搜狐「千里眼」

有人向遗照掟鸡蛋

熊小姐曾向物业管理投诉，当对方表示家里放不下鞋架时，她就建议移往电表箱那边，作为让步，但对方无视自己的建议。后来双方老公发生小争执，她决定在墙上挂起去世婆婆的遗照作「魔法对轰」。

对方报警后，即使警方要求将鞋架放入屋内，对方仍旧拒绝，甚至在遗照上扔鸡蛋。熊小姐老老公一气之下踢散鞋架，对方再报警。虽然现在已经收拾了，但门口还放了双鞋，目前问题仍未解决。 

熊小姐接受传谋访问时表示，自己从来未见过婆婆，想不到她死了这么多年还要她帮自己主持公道。

提出让步方案未获接受

该屋苑物业管理表示，不允许在门口放鞋架，遇到这种情况会劝阻，同时根据消防法下整改通知单，业主报警后物业有在现场处理，已上报社区看后续如何解决。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
13小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
4小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
14小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
8小时前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
6小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
13小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警
01:20
乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警 运输署要求交报告
突发
4小时前