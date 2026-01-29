Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒生「出事」广告翻版？ 内地商场宣传语「踏马来了」成热话

即时中国
更新时间：22:06 2026-01-29 HKT
发布时间：22:06 2026-01-29 HKT

恒生银行近日在港铁香港站一则新广告口号「恒久．恒新」，有市民发现以懒音及反转读法演绎，竟变成谐音粗口，即成全港热话。临近农历新年，内地亦因宣传语句被指成谐音粗口。

西安、苏州等地多个商场用上「我踏马来了」「您踏马来了」等宣传标语，并发布在社交平台官方账号上。对此，有网友评论称「这标语我喜欢」「活人感很强」，但也有网友对此表示质疑。

网民：很搞笑

其中，南京鼓楼吾悦广场在社交平台晒出马年创意地贴，其中「您踏马来了」因表述存在歧义，被部分网友解读为不文明用语，也有网友认为「很搞笑」。事发后，该商场及时撤除了「您踏马来了」地贴。

商场工作人员回应称，当初设计这句宣传语是想结合「踏马而上」，营造轻松有趣的节日氛围；但张贴后意识到可能存在争议，便将其撤下。

早前，马来西亚一首贺年歌《马超HIGH》亦因歌词一句「马超HIGH」被指读音酷似广东话粗口，不单在大马引起热话，连广东网民也纷纷示范唱出歌词，影片在网上广传。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前