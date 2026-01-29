恒生「出事」广告翻版？ 内地商场宣传语「踏马来了」成热话

恒生银行近日在港铁香港站一则新广告口号「恒久．恒新」，有市民发现以懒音及反转读法演绎，竟变成谐音粗口，即成全港热话。临近农历新年，内地亦因宣传语句被指成谐音粗口。

西安、苏州等地多个商场用上「我踏马来了」「您踏马来了」等宣传标语，并发布在社交平台官方账号上。对此，有网友评论称「这标语我喜欢」「活人感很强」，但也有网友对此表示质疑。

网民：很搞笑

其中，南京鼓楼吾悦广场在社交平台晒出马年创意地贴，其中「您踏马来了」因表述存在歧义，被部分网友解读为不文明用语，也有网友认为「很搞笑」。事发后，该商场及时撤除了「您踏马来了」地贴。

商场工作人员回应称，当初设计这句宣传语是想结合「踏马而上」，营造轻松有趣的节日氛围；但张贴后意识到可能存在争议，便将其撤下。



早前，马来西亚一首贺年歌《马超HIGH》亦因歌词一句「马超HIGH」被指读音酷似广东话粗口，不单在大马引起热话，连广东网民也纷纷示范唱出歌词，影片在网上广传。