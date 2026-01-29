「三无」壮阳酒︱「立竿见影」露骨宣传 乱饮随时揾命搏

中国男士对壮阳产品趋之若鹜，不少商品加上「具壮阳功效」作噱头，图增加销路。内地传媒近日报道，二手电商平台上有卖家出售「三无」自制泡酒，描述用上「壮阳」「助勃」「喝了如狼似虎」等字眼，甚至一些露骨字句，暗示提升男性功能。有自泡酒甚至加入淫羊藿、冬虫夏草等中药或保健食品原料，涉违法添加。

律师：涉虚假宣传

中医指出，民间自泡酒危及生命安全风险，非专业中医师亦难以把控药物之间的配伍。律师则称，「三无」（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家名称及地址）自制泡酒宣称或暗示具有壮阳、改善男性功能等功效，涉嫌虚假宣传。



报道指，巴戟天和淫羊藿被许多商家用到所谓「养生酒」里，宣称或暗示具有壮阳补肾类的功效，继而改善男士性功能。

暗示材料具壮阳功效

报道又指，不少泡酒商品名称或描述都用似有所指的字句，例「滋补升阳酒」「调理养肾酒」「王炸男人酒」「人参鹿鞭酒」等。商家称，每天喝2两，喝5斤就能达到其宣称的效果。



该平台另一个名为「精海工控」的卖家，自泡虫草药酒上写有「真正好酒，壮阳，助勃，男性功能障碍问题……真正为男人解决问题」。卖家更称，饮用半小时后就能看到效果。

声称饮后半小时见效

亦有产品强调泡酒材料的功效，其中有商家出售一款「生阳酒」，商品就写道:「玛咖、牡蛎、黄精，猛料下酒，每天一口，大哥、大叔、大爷品鉴」，又列举高海拔玛咖的三大功效，包括有助于提升体力和耐力、促进身体新陈代谢、缓解压力放松身心；精选的深海牡蛎精华则能够「激发男性力量」，锌元素有助「维持生殖系统功能」等。

除了令人遐想的产品名字和材料「功效」，有商家亦用上露骨宣传字句，例如「中年男人的痛：想发力却疲软？它来帮你重拾雄风……」「提前半小时喝，（效果）立竿见影」。

