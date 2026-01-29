Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《孤注一掷》主角︱女星金晨涉撞车后逃逸 疑揾助手顶包

即时中国
更新时间：14:51 2026-01-29 HKT
发布时间：14:51 2026-01-29 HKT

电影《孤注一掷》主角，内地女星金晨被指肇事逃逸，登上微博等社媒热搜。据「大皖新闻」，有知情人士透露，2025年3月16日金晨驾驶汽车在浙江省绍兴市柯桥区发生交通事故，事后逃逸，让她的助理留下来背锅，应付交警的调查。截止目前，金晨方面尚未回应。

网爆保险公司撤案

网友发文中提到，有知情人士称，徐长青是金晨的助理，事发时驾车的其实是金晨本人。当时金晨驾驶著自己的座驾，副驾驶上坐的是她的经纪人，助理徐长青坐在后座上，交通事故发生后，金晨第一时间和她的经纪人迅速逃离现场，让她的助理留下来背锅，应付交警的调查。

事故现场处理完毕后，保险公司开始进入调查理赔阶段，他们调看交警队的监控时发现驾车的司机并不是徐长青，而是车主金晨本人，保险公司随即在交警队进行了报案。据悉，金晨方面曾联系保险公司要求撤案，保险公司经考虑后撤销了该报案。

1月29日，绍兴交警柯南中队辖区工作人员称会反馈上级领导，稍后会有回复。柯桥区交警部门工作人员也表示，该事故由柯南中队处理，相关情况已转达，但「去年的事故查实需要一定时间，具体情况待柯南中队核实后将进行回复」。

公开资料显示，金晨，1990年9月5日出生于山东省济南市，影视女演员，毕业于北京舞蹈学院民族舞专业。2011年因出演武侠剧《七种武器之孔雀翎》进入演艺圈。代表作《无心法师》、《萌妃驾到》、《十日游戏》、《凡人修仙传》等，亦曾主演电影《孤注一掷》。

