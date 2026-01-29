足球「假赌黑」｜13球会被罚 陈戌源李铁等73人被终身禁「足」

今天（1月29日）上午，国家体育总局、公安部、中国足协联合召开新闻发布会，介绍足球行业「假赌黑」问题专项整治行动的相关情况。

公安部治安管理局负责人介绍了近期公安机关在足球领域持续深化打击「假赌黑」违法犯罪的工作情况。发布会上，中国足协表示，按照中国足球协会纪律准则等相关规定，对有关涉案俱乐部（球会）及人员做出行业处罚。

李铁涉贪案二审 法院驳回上诉：维持原判囚20年。

陈戌源被控受贿逾8000万元人民币，被判无期徒刑。

对涉案球会，依据球会在案件中所涉不正当交易的金额、情节、性质以及社会影响，给予天津津门虎足球俱乐部等13间球会，扣除2026赛季职业联赛积分、罚款的处罚。

对于涉案人员，对经人民法院认定构成犯罪的陈戌源、李铁等73名从业人员，给予终身禁止从事任何与足球有关的活动的处罚。

对经人民检察院决定不起诉，虽未被追究刑事责任，但其行为已严重违反行业纪律的3名从业人员给予禁止从事任何与足球有关的活动5年的处罚。执行期自2026年1月29日起至2031年1月28日止。

中国足协表示，对足球领域违规违纪问题发现一宗、查处一宗，绝不手软、绝不姑息。