Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球「假赌黑」｜13球会被罚 陈戌源李铁等73人被终身禁「足」

即时中国
更新时间：12:31 2026-01-29 HKT
发布时间：12:26 2026-01-29 HKT

今天（1月29日）上午，国家体育总局、公安部、中国足协联合召开新闻发布会，介绍足球行业「假赌黑」问题专项整治行动的相关情况。

公安部治安管理局负责人介绍了近期公安机关在足球领域持续深化打击「假赌黑」违法犯罪的工作情况。发布会上，中国足协表示，按照中国足球协会纪律准则等相关规定，对有关涉案俱乐部（球会）及人员做出行业处罚。

相关新闻：李铁涉贪案二审 法院驳回上诉：维持原判囚20年

李铁涉贪案二审 法院驳回上诉：维持原判囚20年。
李铁涉贪案二审 法院驳回上诉：维持原判囚20年。
陈戌源被控受贿逾8000万元人民币，被判无期徒刑。
陈戌源被控受贿逾8000万元人民币，被判无期徒刑。

对涉案球会，依据球会在案件中所涉不正当交易的金额、情节、性质以及社会影响，给予天津津门虎足球俱乐部等13间球会，扣除2026赛季职业联赛积分、罚款的处罚。

对于涉案人员，对经人民法院认定构成犯罪的陈戌源、李铁等73名从业人员，给予终身禁止从事任何与足球有关的活动的处罚。

对经人民检察院决定不起诉，虽未被追究刑事责任，但其行为已严重违反行业纪律的3名从业人员给予禁止从事任何与足球有关的活动5年的处罚。执行期自2026年1月29日起至2031年1月28日止。

中国足协表示，对足球领域违规违纪问题发现一宗、查处一宗，绝不手软、绝不姑息。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
17小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
20小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
23小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
18小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
22小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
3小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
19小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
14小时前
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
3小时前