柬埔寨电骗｜福建男神志不清流浪街头 华商开直播助找家人

一位福建男子流落柬埔寨首都金边街头，神智不清，身上伤痕累累。当地华商黎灿先生看到后，给予了收留救助，帮他联系到家人，正在与其家属沟通将其送回国。黎灿在「腾讯热问」发帖谈了这件事，他说柬埔寨近两年电诈活动增多，经常有这样的同胞流落街头，他已经救助了很多人。

遍体鳞伤需人喂食

网上流传影片中，男子神志不清，躺在街头，有人询问该男子，是哪里人、怎么来到柬埔寨、有没有被人打等问题，但该男童表达困难，断断续续说出「是福建人」、「没有护照」，之后好心人买来水、饭，但男童自行吃饭困难，只能有人喂食。且男子身上伤痕累累。

黎灿表示，1月14日，他从酒店出来准备去移民局办事，刚出酒店就注意到酒店门口有许多人在围观街上躺著的一名男子，他便拿出手机记录了一下。「和他沟通很不方便，他说话很小声，后面我们买了饭给他。」黎灿说，之后他就发布了相关影片，尝试帮他找到家人。

当晚，黎灿又看到小伙还在街头，因为不忍心，便给他安顿好了房间，让他吃饱饭，还安排了另一位他收留的落难同胞给他洗澡、换衣，检查身体。

「晚上我们就开直播帮他找家人，直播了1个小时左右，他家里人看到了直播，就对接上他家人了。」黎灿说，男子是被骗去柬埔寨的，又被人打过，状况不是很好。目前，他正在和男子家里人沟通将其送回国。

「我们作为中国人看到这种，也要上去了解情况，看怎么帮忙，一般中国同胞在这边我能帮就帮。」黎灿说。

据扬子晚报报道，这男子姓郑，确实来自福建龙岩。他的表哥傅先生称，男子很小的时候就失去母亲，父亲瘫痪多年，因为家庭经济困难，高中辍学出来打工。傅先生说，郑先生以前情况很正常，不是现在这种反应迟钝的样子，大约几个月前跟家里人失去联系，不知去向，「别人转发给我们影片，才知道他在柬埔寨。」他们正在和黎灿沟通，准备尽快让郑先生回国。