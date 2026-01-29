张又侠刘振立落马 鲁比奥：美密切关注

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）评论中共中央军委副主席张又侠、中央军委委员刘振立落马，称腐败是事件的原因，这是对军队领导人的清洗行动。他又称美国正密切关注相关事态。

据法新社报道，鲁比奥周三（28日）对参议院外交关系委员会说，上述官员被查「是过去几年我们看到的一个模式的一部分，即军队内部的清洗行动」。

他分析：「他们（中国）在军队上投入了大量资金，显然其中一些人挪用资金，他们正在尝试解决这个问题。」

鲁比奥还说：「这是他们体制内部的问题。他们显然没有与我们深入分享或讨论这些情况，但这无疑是我们关注的重点。」

中国国防部上周六（24日）通报，张又侠和刘振立涉嫌严重违纪违法被查。这场最新人事震荡，使得中央军委班子从2022年换届后的七人，进一步减至仅剩军委主席习近平和履新不久的军委副主席张升民两人。