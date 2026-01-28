中纪委去年查违八项规定29万宗 形式、官僚主义问题占近85%

内地对官员纪律操守严格，中央纪委国家监委周三（28日）公布去年12月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总情况。当月，全国共查处违反中央八项规定精神问题39236宗，批评教育和处理48770人，其中党纪政务处分36441人，这是连续第148个月公布月报数据。

1月12日，中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第五次全体会议在北京召开，中共总书记习近平当时发表讲话，指腐败是「党和国家事业发展进程中的拦路虎、绊脚石」，「反腐败是一场输不起也决不能输的重大斗争」，要保持高压态势不动摇，有腐必反。

数据显示，2025年，全国共查处违反中央八项规定精神问题290752宗，批评教育和处理375604人，其中党纪政务处分261788人。



通报指，2025年，在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为，严重影响高质量发展方面，共查处问题119418宗，占查处的形式主义、官僚主义问题总数的84.7%。查处的违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝、违规发放津补贴或福利3类问题，分别占2025年查处的享乐主义、奢靡之风问题总数的54.5%、22.3%、12.1%。

全年查省部级干部问题18宗

从查处级别看，2025年，全国共查处省部级领导干部问题18宗，地厅级领导干部问题1196宗，县处级领导干部问题16368宗，乡科级及以下干部问题273170宗。其中，乡科级及以下干部问题占查处问题总数的94.0%。



通报又指出，2026年是「十五五」开局之年。各级纪检监察机关要强化正风肃纪，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。要持续狠刹享乐主义、奢靡之风，对违规吃喝、违规收送礼品礼金等易发多发问题深化整治；对以调研考察、开展党建活动、培训的名义搞公款旅游，变相公款出国（境）旅游等问题严肃查处；对借民生项目违规建设楼堂馆所等新动向密切关注并纠治。



春节将近，要紧盯节日期间易发多发的违规吃喝、违规收送礼品礼金等突出问题持续做好监督，对顶风违纪问题依规依纪从严查处，确保节日风清气正。