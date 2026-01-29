死神退散︱烤鱼店老板好心喂流浪猫 避过天降夺命花盆︱有片

好心有好报，贵州有烤鱼店老板周二（27日）晚在店旁喂流浪猫，其间高处有钢盆从天而降，幸好老板刚走开喂猫才避过一劫。

老板当晚发布影片显示，他当时正在店门口工作，几米外有一只流浪猫，他从不锈钢盆取出食物，上前去喂猫，离开仅2秒，一个花盆从高处坠落砸到不锈钢盆，花盆摔碎，不锈钢盆变形。

花盆砸中不锈钢盆

烤鱼店老板喂流浪猫期间，一个花盆突从天而降险。极目新闻

内地极目新闻报道，一名知情人透露，事发于贵州贵阳一家烤鱼店门口，片中男子石先生是他的朋友，也是烤鱼店的老板。



石先生随后表示，当晚大约8时许，自己正在店门口㓥鱼，看到一只流浪猫在店门口的步行街上觅食，便拿出鱼的内脏去喂猫。2秒后，楼上的花盆从他刚刚站立位置的正上方丢下来。

事发前两秒去喂猫

石先生指出，并非有人故意高空抛物，是烤鱼店员工在二楼天台修理照明设施时，意外碰到花盆，纯属意外。



石先生称，如果花盆砸到自己头部，轻则受伤，重则可能危及生命。流浪猫个多月前开始到其店觅食。他每次见猫咪到店，都会拿鱼内脏给牠吃，没想到今次被该猫「救」了一命。