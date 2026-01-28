AI晶片︱美媒称中国批购H200晶片 数十万颗先供三网企
更新时间：13:01 2026-01-28 HKT
发布时间：13:01 2026-01-28 HKT
发布时间：13:01 2026-01-28 HKT
国际晶片龙头Nvidia的CEO黄仁勋昨日在深圳大叹潮汕牛肉火锅之际，有美媒引述2名消息人士指，中国已批准进口首批H200人工智能晶片，反映中国在AI应用与推动本土产业发展之间，立场出现转变。
相关新闻：晶片教父︱黄仁勋福田¥800叹火锅赞新鲜 网民解构同款潮州牛宴
新加坡媒体《联合早报》引述路透社报道，指有两名知情人士透露，中国已批准H200晶片入口。消息人士称，此次批准涵盖数十万颗H200晶片，并且决定是在黄仁勋上周开始访问中国期间作出的。
一名消息人士说，首批获准入口的晶片，主要分配给三家中国大型网际网路公司，其他企业目前正排队等待后续审批。
消息人士拒绝透露首批获批企业的名称。
黄仁勋23日抵达上海，行程安排会分别到上海、北京及深圳出席公司的新年晚会，黄仁勋在上海张江新办公室与员工交流时，未提及H200晶片事宜。黄仁勋27日则出现在深圳福田。
早前，彭博社引述消息人士报道指，中国监管机构近日已原则性批准阿里巴巴、腾讯及字节跳动，开展采购H200晶片的程序。
最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
2026-01-27 12:38 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
2026-01-27 12:28 HKT