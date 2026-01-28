Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

虎出没注意︱吉林东北虎入村 家犬被叼走食剩白骨︱有片

更新时间：12:00 2026-01-28 HKT
发布时间：12:00 2026-01-28 HKT

日本今年熊出没事件大增，引起民众恐慌。中国的北方，则有东北虎出没居民区，吉林便有CCTV拍到日前有一只东北虎走入村内四围走，在周边雪地留下大量虎脚印，更有家犬被虎口叼走，吃得只剩下一副白骨。

《潇湘晨报》及网上影片显示，吉林珲春市春化镇官道沟村13日凌晨，有一只老虎闯入，在村内不断穿梭，部份居民饲养的狗只不断吠叫示警及驱赶。

有该村村民在网上表示，其饲养的家犬被老虎叼走，自己及村民发现后，沿著老虎在雪地留下的脚印搜索，最后只找回爱犬的骨头和残肉毛皮。

相关新闻：日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空

官道沟村有村民也证实老虎入村事件，透露过去也曾偶尔发生，目前不知偷狗食的老虎踪迹。辖区派出所的工作人员则拒绝谈论事件，只提醒居民及游客注意安全。

报道指，春化镇政府工作人员称将了解事件，「冬天山里食物少，老虎等野生动物就下山找吃的，而且官道沟村靠近虎豹公园中心区，这片区域保护得比较好，虎豹相对来说要多一些，偶尔会有野生动物比如老虎出现在道路边。」

工作人员表示，「如果老虎抓了狗或者其他牲畜，政府也有正常程序赔付，不会让老百姓吃亏。」

