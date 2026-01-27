Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钓鱼台︱路透社：避免中日关系恶化　日方劝渔民勿赴该区海域

即时中国
更新时间：21:00 2026-01-27 HKT
发布时间：21:00 2026-01-27 HKT

中日关系因日本首相高市早苗「台湾有事」言论而遇冷。路透社报道，日本官方事后劝渔民避开两国有主权争议的钓鱼台（日方称：尖阁诸岛），以免激化两国外交冲突。

报道指出，钓鱼台长期以来是两国关系敏感焦点。有日本渔民会来到该区域捕鱼，借此主张日本主权；日本政府多年来也对这类活动「只眼开只眼闭」。

现年76岁的日本石垣岛渔民暨石垣市议员仲间均经常驾船到钓鱼台及附近海域。资助仲间均行动的「尖阁诸岛保护协会」会长林弘明表示，他曾接获日本海上保安厅的官员请求，阻止仲间原定去年11月底的航程，仲间最后只选择避开钓鱼台。

现年53岁的日本渔民金城和司也透露，他原计划去年11月26日启程至钓鱼台附近捕鱼1周，但在他启航前及航行途中接到数名官员来电劝他避开当地。金城最后在返航途中短暂通过钓鱼台，未停下来捕鱼。

石垣市长中山义隆表示，两国关系紧张加剧之际，日本官员似乎担心渔民有遭到中国当局扣留或检查的风险。「如果真的有人被扣留，会升级为规模大许多的国际事件。我认为这是（日本）政府想要避免的。」

