河南女月做7次新娘 姊妹呃12男礼金¥488万
更新时间：16:15 2026-01-27 HKT
发布时间：16:15 2026-01-27 HKT
发布时间：16:15 2026-01-27 HKT
河南有姊妹花联手以结婚为由，骗取12名农村男子彩礼，得手后便消失，5年间有12人受骗，涉款488万。更离谱的是，「新娘子」最旺时，一个月嫁了七次。去年，两姊妹被判刑15年半及11年半。
姊助制单身陷阱骗婚
红星新闻报道，河南一名原姓赵的女子，以冯姓身份四出以「相亲结婚」名义，向心急娶老婆的农村青年埋手，以结婚为饵，向不同受害人索要「结婚聘礼」、「买三金」等。
冯女在拿到彩金、三金后，便立即消失，转换地方再找新对象。
相关新闻：世纪大骗婚︱租别墅雇演员扮父母 女诈骗犯敛财囚4年半
冯女的胞姊赵女，则在骗局中以「未来大姨」身份，向不同的受害人证实冯女是单身未嫁，并负责收货和保管诈骗款，试图诱导男方多给聘金。
案情指，冯、赵两姊妹五年之间，用这方法骗了12人，获利488万，最疯狂时冯女一个月嫁了七次。
事件直至2025年1月，冯女其中一名丈夫张先生，因无法联络「老婆」，警方接报调查后揭发罪成。
河南法院11月，以欺诈、重婚等罪，判冯女有期徒刑15年6个月，并处罚金；以诈欺罪判处被告人赵女有期徒刑11年6个月，并处罚金。
最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
7小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT