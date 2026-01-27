Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南女月做7次新娘 姊妹呃12男礼金¥488万

更新时间：16:15 2026-01-27 HKT
河南有姊妹花联手以结婚为由，骗取12名农村男子彩礼，得手后便消失，5年间有12人受骗，涉款488万。更离谱的是，「新娘子」最旺时，一个月嫁了七次。去年，两姊妹被判刑15年半及11年半。

姊助制单身陷阱骗婚

红星新闻报道，河南一名原姓赵的女子，以冯姓身份四出以「相亲结婚」名义，向心急娶老婆的农村青年埋手，以结婚为饵，向不同受害人索要「结婚聘礼」、「买三金」等。

相对城市，农村青年较难找结婚对象，令骗徒有机可乘。示意图。新华社

冯女在拿到彩金、三金后，便立即消失，转换地方再找新对象。

冯女的胞姊赵女，则在骗局中以「未来大姨」身份，向不同的受害人证实冯女是单身未嫁，并负责收货和保管诈骗款，试图诱导男方多给聘金。

案情指，冯、赵两姊妹五年之间，用这方法骗了12人，获利488万，最疯狂时冯女一个月嫁了七次。

事件直至2025年1月，冯女其中一名丈夫张先生，因无法联络「老婆」，警方接报调查后揭发罪成。

河南法院11月，以欺诈、重婚等罪，判冯女有期徒刑15年6个月，并处罚金；以诈欺罪判处被告人赵女有期徒刑11年6个月，并处罚金。

 

