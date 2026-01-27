反向春运︱赴北上广深机票预订量增35% 「安心护航」助银发族出行
更新时间：12:20 2026-01-27 HKT
发布时间：12:20 2026-01-27 HKT
发布时间：12:20 2026-01-27 HKT
为配合在城市打拼的子女，内地许多父母实行「反向春运」，到大城市和子女团聚过年，数据显示，1月以来到北上广深等一线城市的机票预订量上升35%，各航司因应这股春运新趋势，推出针对长者的辅助服务，确保他们流畅出行。
春节假学生群体出游上升
央广网报道，美团旅行资料显示，1月以来，这类「反向春运」机票的预订量增速明显，同比去年增长约35%。从预订情况看，热门出发地主要集中在郑州、武汉、西安、长沙、成都、哈尔滨、长春等地；目的地包括北京、上海、广州、深圳、杭州等，呈现出从中西部城市向一线及新一线城市集中流动的趋势。
相关新闻：春运火车票明日起开售 全国铁路预计发送5.39亿人次
游客汪先生：「今年我是从江西到无锡来陪小孩子过年，现在是我们提倡一个反向过年，顺便也在无锡旅游一下，也挺好的。」
为协助年长旅客顺利「反向春运」，美国与多家航空公司合作推行「安心护航」计划，线上及线下协助55岁或以上乘客，解决各种搭机或过关的问题。
此外，在长假延长及出行优惠刺激下，18至22岁的学生群体，也纷纷趁春运出门旅行，旅游平台数据显示，1月12日至19日期间，机票预订量较前周大幅增长，其中18至22岁的年轻旅客占比突破20%，成为春节「旅游先锋」。
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯 6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
2026-01-26 12:57 HKT