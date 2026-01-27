反向春运︱赴北上广深机票预订量增35% 「安心护航」助银发族出行

为配合在城市打拼的子女，内地许多父母实行「反向春运」，到大城市和子女团聚过年，数据显示，1月以来到北上广深等一线城市的机票预订量上升35%，各航司因应这股春运新趋势，推出针对长者的辅助服务，确保他们流畅出行。

春节假学生群体出游上升

央广网报道，美团旅行资料显示，1月以来，这类「反向春运」机票的预订量增速明显，同比去年增长约35%。从预订情况看，热门出发地主要集中在郑州、武汉、西安、长沙、成都、哈尔滨、长春等地；目的地包括北京、上海、广州、深圳、杭州等，呈现出从中西部城市向一线及新一线城市集中流动的趋势。



游客汪先生：「今年我是从江西到无锡来陪小孩子过年，现在是我们提倡一个反向过年，顺便也在无锡旅游一下，也挺好的。」

为协助年长旅客顺利「反向春运」，美国与多家航空公司合作推行「安心护航」计划，线上及线下协助55岁或以上乘客，解决各种搭机或过关的问题。

此外，在长假延长及出行优惠刺激下，18至22岁的学生群体，也纷纷趁春运出门旅行，旅游平台数据显示，1月12日至19日期间，机票预订量较前周大幅增长，其中18至22岁的年轻旅客占比突破20%，成为春节「旅游先锋」。