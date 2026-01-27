Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

反向春运︱赴北上广深机票预订量增35% 「安心护航」助银发族出行

即时中国
更新时间：12:20 2026-01-27 HKT
发布时间：12:20 2026-01-27 HKT

为配合在城市打拼的子女，内地许多父母实行「反向春运」，到大城市和子女团聚过年，数据显示，1月以来到北上广深等一线城市的机票预订量上升35%，各航司因应这股春运新趋势，推出针对长者的辅助服务，确保他们流畅出行。

春节假学生群体出游上升

央广网报道，美团旅行资料显示，1月以来，这类「反向春运」机票的预订量增速明显，同比去年增长约35%。从预订情况看，热门出发地主要集中在郑州、武汉、西安、长沙、成都、哈尔滨、长春等地；目的地包括北京、上海、广州、深圳、杭州等，呈现出从中西部城市向一线及新一线城市集中流动的趋势。  

相关新闻：春运火车票明日起开售 全国铁路预计发送5.39亿人次

游客汪先生：「今年我是从江西到无锡来陪小孩子过年，现在是我们提倡一个反向过年，顺便也在无锡旅游一下，也挺好的。」

为协助年长旅客顺利「反向春运」，美国与多家航空公司合作推行「安心护航」计划，线上及线下协助55岁或以上乘客，解决各种搭机或过关的问题。

此外，在长假延长及出行优惠刺激下，18至22岁的学生群体，也纷纷趁春运出门旅行，旅游平台数据显示，1月12日至19日期间，机票预订量较前周大幅增长，其中18至22岁的年轻旅客占比突破20%，成为春节「旅游先锋」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
4小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
「情迷周润发」金像影后面容大变 76岁庆生面色惨白难以认出 曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
4小时前
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
政情
4小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯  6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
17小时前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
19小时前