经济第一省︱粤去年GDP增长3.9% 连续三年未达标

多省2025年经济数据出炉，广东去年GDP增长3.9%，增速低于全国水平，连续3年未达目标，但增速比2024年的3.5%改善，保住全国经济「一哥」地位，今年的目标为4.5%至5%。广东省省长孟凡利表示，清醒看到广东省经济发展问题和挑战，将采取措施改进。北京、上海去年经济增长5.4%，山东、浙江更达5.5%，相当亮丽。「二哥」江苏下月初将公布数据，预测增长约5%，拉近同广东的差距。

▍中国组 ▍

低于全国增长水平

各地两会陆续召开，披露去年经济成绩单。广东省十四届人大五次会议昨开幕，省长孟凡利作政府工作报告，公布2025年广东GDP为14.58万亿元（人民币，下同），连续37年居全国首位，增速3.9%低于去年初设定的5%左右目标，也低于全国GDP增长率（5%）。广东财政实力雄厚，省预算报告称，2025年广东贡献中央收入超过万亿元，继续位居全国第一。

今年广东省设定的GDP目标为4.5%至5%，稍为调低。孟凡利表示，清醒看到广东省经济发展中老问题、新挑战仍然不少，外部环境变化影响加深，内需市场潜力还需进一步挖掘，投资增长动力不足等，将采取有力措施坚决改进。

广东GDP增幅已连续3年未达目标，引起关注。然而，国家主席习近平去年考察广东期间指出，广东的经济总量「块头这么大，这样的增速下也是很大一块增量了」，认为「广东要和自己比」。

江苏预测增长约5%

《南方都市报》昨引述广东省政协委员李志坚表示，广东的传统产业如电子、家电、服装等仍是经济的基本盘。这些产业当前面临的挑战，并非单纯的产能过剩，而是在全球价值链中的位置面临上挤下压。「过去，这些产业的优势在于规模、速度和成本，而未来，其竞争力应更多来源于对需求的深度理解、对技术的融合应用。」

江苏省长期占据GDP全国第二的位置，外界估算其去年GDP将突破14万亿元（约14.4万亿元），增长5%左右。其他几个经济大省去年的表现均高于全国水平，其中山东GDP同比增长5.5%，成为全国第三个GDP突破10万亿元省份。