柬埔寨运毒｜两岸4男飇车避警自炒撞民宅 1死3被捕

柬埔寨西哈努克省破获重大毒品案，3名台湾男子及1名大陆男子涉嫌非法运毒，在被警方追捕时车辆失控撞入民宅，其中一名台湾男子不幸身亡。警方在车内搜出重达6公斤的毒品，车祸幸存的3人被捕。



据《柬中时报》报道，西哈努克省的监察署表示，警方于14日凌晨接获相关线报后，随即展开查缉行动。疑犯驾驶运毒车辆期间，为了逃避追捕试图加速逃离现场，结果车辆失控，直接撞进路边的民宅。

运毒毒车自撞民宅，3男被捕。 柬中时报

执法人员从涉案车辆中搜出一把短枪及3大包的毒品，经初步检验，确认毒品总重量达到6058.26公克。经调查确认除撞车身亡的台湾男子外，其余3人皆涉案，遂将他们全部拘捕，别是35岁大陆男子孙浩然，29岁台湾男子林清尧及25岁台湾男子李成嘉。3人移交禁毒警察局进一步调查。

检察官仔细审查相关证据后，已对疑犯提告。案件已移交西哈努克省法院处理。