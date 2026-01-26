陈少波：夏宝龙要求公务员担任行政主导「局中人」 议员敢于与美西方斗争

中央港澳工作办公室主任夏宝龙今天在专题研讨会致辞。在北京出席研讨会的全国港澳研究会副会长陈少波在北京会见香港传媒表示，夏宝龙要求公务员担任行政主导的局中人，提高治理能力，立法会议员「支持政府不缺席，监督政府不越位」。

吁议员做好操守好榜样

他亦引述夏宝龙对立法会议员提出4个关注，包括是否有力支持政府施政，在经济发展、改善民生上提出好建议，在与美西方斗争中敢于斗争和作为，及在个人操守上做好榜样。他形容这些也是判断做好立法议员的标尺。

陈少波表示，夏主任会上权威解读了行政主导的政治法律基础和现实基础，阐述了行政主导各方面优越性，并谈及政府、立法机关、司法机关和社会各界应做好哪些工作，以落实好行政主导。

他称，实施行政主导可以集中力量去推动政策落实解决问题，无论疫情，还是亚洲金融风暴，「在这过程中，凡能推动行政主导，集中行政力量，大家心往一处想，力往一处使，问题就容易能够解决。」

「不拆台、相互补台」为灾民善后

他表示，夏主任称特区政府特首是当家人，是做好特区治理的第一责任人，也是中央和特区关系的中心。特区政府各个部门要做好特区长远发展的顶层设计和战略谋划，以对接国家「十五五」规划，包括加强各项施政的前瞻性和主动性。

陈少波指出，夏主任讲话亦提及「同唱一台戏」，「不拆台、相互补台」。他相信，在大埔火灾中，如果要让灾民更好更快地安置，就是要各司其职、各负其责，「如果大家都有自己的主体性、积极性，相信灾民安置情况可能会更快推进。」

驻京记者杨浚源