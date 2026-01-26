山寨学院造假︱中大促停用失实图片 保留法律追究权利
更新时间：09:30 2026-01-26 HKT
香港中文大学正门的四根石柱是最为人熟悉的地标之一，俗称「四条柱」，正式名称是「华表」。「香港国学发展研究院」官网刊登的学院院门图片，刻意模仿中大校门建筑。中大传讯及公共关系处回应《星岛》查询表示，已要求有关机构立即停止使用、发布上述经篡改图片，强调中大保留一切法律追究权利。
相关新闻：星岛独家︱山寨学院卖职衔1200元可做教授 「国学研究院」网页涉篡改中大校门
中大传讯及公共关系处回应，有机构透过网站使用未经授权并擅自修改中大校园设施图片，并将中大校名标志替换为有关机构名称。中大从未授权或同意有关机构作出上述使用。
香港中文大学回应事件
1 立即停止并承诺不再于任何形式（包括实体及数码媒体）使用、发布、分发或推广上述经篡改图片，以及任何包括中大知识产权的相关材料，除非事先获得中大书面同意；
2 从有关机构管理的所有平台（包括但不限于网站、社交媒体页面、印刷刊物及简报材料）全面移除并删除有关侵权图像；
3 向中大提交正式书面确认，证明所有相关侵权使用行为均已停止、所有侵权材料已彻底移除并销毁或永久删除，并承诺日后不会未获中大事先书面批准的情况下，使用任何涉及中大的图像及相关材料。
