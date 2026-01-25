农历新年︱内地将迎史上最长9天春节假期 多地狂撒消费券抢客

内地经济放缓，民众消费谨慎。但农历始终是中国人传统大节。今年内地将出现连休9天，「史上最长」春节假期。为促进消费，各地自1月开始，已「磨拳擦掌」陆续启动新春消费季活动，甚至发布消费券。

上周五（23日），武汉公布在春节期间举办120多项文旅活动，600余场餐饮零售促消费活动，100余项体育消费活动，发放各类消费券共计2.78亿元（人民币，下同）；河南也发放2亿元消费券。

河南各地陆续举办网上年货节、消费帮扶新春大集等活动1000场以上，围绕零售、餐饮、文旅、住宿等重点领域发放2亿元消费券，鼓励各地市因地制宜发放消费券。

另外如江西南昌也透过汽车补贴、商超优惠和融合消费红包，发放千万元补贴与消费券。其中，汽车补贴从1月24日持续到4月30日，个人购车最高可享6000元补贴，补贴总金额达3320万元。至于安徽，当地将在春节期间统筹安排2000万元新春消费券，投放1000万元支付宝人气消费红包，推出30万元消费礼包等。