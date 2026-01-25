Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恶意退货︱无品买家遭拒即诅咒商家「孩子落地狱」 身份曝光被解雇

即时中国
更新时间：18:35 2026-01-25 HKT
发布时间：18:35 2026-01-25 HKT

山东有融媒体中心职员，网购童装后把已脏的衣服恶意退货，被商家拒绝后咀咒对方「关门大吉」、「孩子下地狱」等，商家受辱后在网上哭诉，引发网民愤怒。事件失控发控后，被揭发职业身份的买家公开道歉，其任职的融媒体亦发声明，指已与对方解约。

孩子被咒「下地狱」

网店「牙牙子童装铺」24日发短片维权，女店主哭诉山东滨州惠民县网民「坡上小仙女」（即王馨）先后购买两件不同尺码童装，将穿脏的90码童装冒充110码新品申请退货，遭拒后连续6次申请退款，并不断辱骂商家「关门大吉」、「狗狗也懂打字」、「孩子下地狱」、「赶快投胎」等。

相关新闻：家长带头白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小学：愿意回购

商家不甘对方恶意退款，白嫖之外还咒骂他人，情绪崩溃下拍片大控诉。

舆情发酵职业被揭

短片一出，引起网民巨大反弹，纷纷指责王馨恶意退款，「当妈的人心肠怎可这么坏」，有网民更发现，王馨应是在山东滨州惠民县融媒体中心的记者。

由于民情迅速发酵，王馨24日晚连发两短片公开道歉，并透露已与任职单位解除合约。

山东滨州惠民县融媒体中心25日发声明，指24日关注到事件，经调查商家与中心人员王馨争执属实，王馨亦于同日拍片向商家道歉。王馨已主动提出离职，中心即日已与对方解除劳务关系。

 

