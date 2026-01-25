SM游戏？︱广西「出轨」大一女 吞痰食屎挨烟头烫箍煲

广西有大学情侣，由于大三男友发现大一女友与他人网聊「出轨」，醋意大发，女生为挽回感情，服从吞男友痰涎、吃屎、烟头烫身体、手臂纹上侮辱字句等要求，最终发现逝去感情留不住，在与男友发生最后一次性关系后，指控对方强奸。男友现被控告强奸及强制侮辱等罪。

接受惩罚挽感情

据红星新闻报道，大一女生莉莉（化名），2024年8月被大三男生牛牛（化名）帅气高大的短片吸引，私信对方成为网聊朋友，之后见面发展为情侣并发生性关系。

2025年3月，牛牛在广西南宁市西乡塘区某租住地房内，发现莉莉与其他男人网聊，认为她「出轨」，情绪失控。莉莉为挽回男友，在3月16日至25日间，多次受牛牛逼迫，吞食牛牛的痰液、排泄物，被对方用烟头烫手臂、大腿及胸部等、打耳光，还要莉莉在手臂纹上「牛牛'S（牛牛的狗）」字句。

男友涉强奸被拘

莉莉指，和其他男人聊天并无任何出格的内容，但「觉得愧对他（牛牛），想挽留这份感情」，所以对男友的「惩罚」一一照做或接受。

莉莉忍受种种匪夷所思的虐待多日，至2025年3月25日，终于醒觉，知道无法留住男友的心，在与对方发生性关系后报警，指被牛牛强奸。牛牛随后被警方带走。2025年4月，牛牛被执行批捕，随后拘押于看守所。

辩称双方同意玩SM

报道指，牛牛一一否认莉莉的指控，指是对方自愿，是二人之间的「玩SM游戏」，以增加性刺激。牛牛认为莉莉是因不满，二人在闹分手时，他指著莉莉睡的地方说，是有其他女生躺过，莉莉才出于报复诬告他。



莉莉1月向红星新闻否认「报复」一说，强调2025年3月16日后发生的性行为，也是牛牛羞辱她的强奸。

西乡塘区人民检察院认为，牛牛以暴力、胁迫等方式强制侮辱妇女，强行与妇女发生性关系，触犯强奸罪、强制侮辱罪等。目前，此案已移交至西乡塘区人民法院，法院尚未开庭审理。

案件在网上成为热搜，网民纷纷留言，「确实没一个正常人，俩人都不正常」、「当时你情我愿的，事后反悔也可以吗？」、「玩得这么花？」、「这种人就是厌女，以践踏女人为乐趣」、「这样的人都有女朋友，我是输在了人品上吗」、「两个都是变态奇葩 」、「别说了，我吐了」。