解放军大反腐｜6名中央军委领导5落马 宪法宣誓图片引网民「围观」

2023年3月11日，十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议。大会经投票表决，决定张又侠、何卫东为中华人民共和国中央军事委员会副主席，决定李尚福、刘振立、苗华、张升民为中华人民共和国中央军事委员会委员。

相关新闻：中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立 涉严重违纪违法被查

新华社当时发布的中央军委副主席、委员进行宪法宣誓的图片，6人之中5人先后落马，只剩下张升民。这张照片昨天也被网民翻出，引发热议，纷纷流言：「触目惊心」、「差点全军覆没」，也有的赞军队反腐力度史无前例。

网民：触目惊心

张升民是中央军委纪委书记，在去年10月的二十届四中全会晋升为军委副主席。

这场军队反腐风暴，最早落马的是原国防部长李尚福，大概是2023年8月，之后是原军委政治工作部主任苗华在2024年11月落马。原军委副主席何卫东大概是2025年3月下旬落马。

相关新闻：解放军大反腐｜28上将落马失踪 6成戎装中委缺席四中全会 刮骨疗毒重塑军队

除此之外，解放军也有大批上将、中将落马。二十届四中全会，军方中央委员42名便有27名缺席，缺席率63%，其中22人是上将。

习近平：任何人都不要心存侥幸

中央军委主席习近平在四中全会强调，「不以铁腕反腐将后患无穷」，「决不能让腐败分子有任何藏身之地，任何人都不要心存侥幸、抱有幻想」。

在近日召开的中纪委大会，习近平又强调，腐败是党和国家事业发展进程中的拦路虎、绊脚石，反腐败是一场输不起也绝不能输的重大斗争。