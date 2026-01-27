女大生患血癌揭弃婴身世寻亲求骨髓 疑似生父现身月底验DNA

贵州21岁女大学生周和瑶因患白血病（血癌）急需造血干细胞移植，治疗期间，周和瑶无意中得知，自己不是父母亲生的孩子。1月10日，急需骨髓移植的她亲笔签下病危通知书。面对这场与死神的赛跑，她唯一的希望寄托于找到亲生父母。寻亲消息发出后，引发了各地媒体关注。1月24日上午，有消息指一位疑似孩子生父的男士联系了她。

27日消息，急寻亲生父母验血捐骨髓续命的女大学生，已有疑似生父现身，将在月底安排验DNA做配型。女大生则指，出现的疑似生父仍有多个谜团待解，「月底试一试，反正也算是一个希望」。

治疗期间发现非亲生

《扬子晚报》报道，21岁的周和瑶是一位来自贵州的姑娘，扬州大学音乐学院的学生，本应在2025年备战考研，朝著音乐教师的梦想前行。如今却躺在贵州医科大学附属医院的病房里，被确诊为罕见的急性混合型白血病伴有恶性肿瘤。



医生明确告知，造血干细胞移植（骨髓移植）是唯一的希望，而亲缘供者的移植效果才理想。

去年7月，因高烧不退，在扬州大学音乐学院读书的周和瑶到医院就诊后发现白细胞异常。回贵阳老家进一步检查后，她被确诊为急性混合型白血病。两个月后，周和瑶帮养父整理资料时，意外从手机聊天记录中看到收养证明和一张泛黄的字条，才得知自己并非养父母亲生。她选择沉默，未向养父母追问。

弃婴身上留父母信件

原来2004年2月9日清晨，在贵阳市乌当区松溪路建安小区四楼的楼梯口，周家一对夫妇发现了一个刚出生的女婴，身上还有一封手写的信。信纸已经泛黄，抬头写著：「敬爱的同志您好！」信的正文透露，女婴生于太慈桥，而写下这封信的亲生父母自称四川人，「回家交不起钱，所以才将此女抱出，实在是不忍心……」 这封信一直被养家妥善保存。

1月22日，周和瑶向媒体公开寻亲，不求相认或经济补偿，只求爸爸妈妈给她一次活下去的机会，需要这份血缘带来生存机会。寻亲的消息发出后，引发了各地媒体的关注。

疑似生父现身

1月24日上午，有一位疑似孩子生父的男士联系了她，这名男士来自四川，曾在上海工作，其间与一位贵州女孩相恋，不久后女孩便怀有身孕。在女方怀孕五、六个月时，提出要独自返回贵州生育，此后二人便失去了所有联系。

该名男子向内地媒体透露，他是四川简阳人，23日晚看到寻亲信息后，怀疑周和瑶是自己女儿。便拨打了寻亲信息上的电话。「因为我在海上从事运输工作，要月底才能抵达厦门，准备那时候去抽血做DNA比对。」、「不管是不是，都希望能帮到她。」