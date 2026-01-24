Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗湖口岸︱「臃肿女」北上鬼祟过关 连身裙下藏数百包保健品︱有片

即时中国
更新时间：16:30 2026-01-24 HKT
发布时间：16:30 2026-01-24 HKT

旅客携带违规物件北上，除了物品千奇百怪，连收藏方法也层出不穷。近日，罗湖海关查获进境旅客行李携带及人身藏匿675件保健食品。

相关新闻：罗湖口岸︱北上女玩手机扮淡定过关 一揭裙底藏229条活鱼｜有片

国家海关总署微博帐号「海关发布」通报事件详情。据口岸录影片段所见，该名女子当时拖著旅行箧过关，身穿红裙的她外表臃肿。而据官方通报，罗湖海关关员在对进境旅客进行监管时，发现一名女性旅客进入海关监管区未向海关申报，且其走路步伐缓慢，在行李安检区域等候时不时紧张地瞟向海关关员，海关关员立即对其进行拦截检查。

海关关员在该旅客腰腹部发现其使用特制束腰带绑藏一批袋装保健食品，在其双腿处查获用黑色丝袜绑藏的同类保健食品，并在其行李内发现同品牌保健食品，共计675件。目前，海关已对当事人作出行政立案处理。

