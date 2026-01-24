巴西将对中国公民免签 实施日期有待公布
10:20 2026-01-24 HKT
发布时间：10:20 2026-01-24 HKT
发布时间：10:20 2026-01-24 HKT
巴西总统府23日发布公告，总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣布将对中国公民部分短期签证类别实行免签，以回应中国对巴西公民实施的免签政策。
公告说，此举是在巴中两国深化合作背景下作出的重要决定，旨在进一步便利人员往来、促进双边交流。政策实施日期有待公布。
