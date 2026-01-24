被要求戴定位器扫雪 山西环卫工：不动就罚款

有山西运城环卫工人近日爆料称，自己上班时被要求佩戴有定位功能的工牌，事件引发网友对于技术监控与劳动者尊严的激烈讨论。运城市市容环卫中心主要负责人前日回应称，工牌为辅助管理措施，主要用于工作参照、应急救助，旨在降低作业风险。

网友斥如「电子镣铐」

内媒《潇湘晨报》报道，1月19日运城大雪，有环卫工人冒雪清扫时，一名路人上前询问「这天气不歇歇吗」，工人回复称「都给发的定位器，不动的话要被罚款」。

山西环卫工被要求戴定位器扫雪，引发争议。 新华社资料图

相关片段在全网扩散，不少人认为当局如此监控环卫工人不妥，认为「这种工牌就是电子镣铐」。许多网友质疑在极端天候下仍以定位监控管理，是否过度严苛。

山西运城环卫中心一名工作人员对此回应称，戴着有定位器的工牌一方面为保障安全，另一方面是记录工作轨迹。该工作人员承认对于环卫工人确有时限要求，休息不能超过一定时间，后台有专人监控，不过他也强调环卫工人多为长者，会考量体力负担，「不可能一不动就罚款」。