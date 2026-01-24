被要求戴定位器扫雪 山西环卫工：不动就罚款
更新时间：09:09 2026-01-24 HKT
发布时间：08:32 2026-01-24 HKT
发布时间：08:32 2026-01-24 HKT
有山西运城环卫工人近日爆料称，自己上班时被要求佩戴有定位功能的工牌，事件引发网友对于技术监控与劳动者尊严的激烈讨论。运城市市容环卫中心主要负责人前日回应称，工牌为辅助管理措施，主要用于工作参照、应急救助，旨在降低作业风险。
网友斥如「电子镣铐」
内媒《潇湘晨报》报道，1月19日运城大雪，有环卫工人冒雪清扫时，一名路人上前询问「这天气不歇歇吗」，工人回复称「都给发的定位器，不动的话要被罚款」。
相关新闻：¥49.9任食Pizza︱集团优惠清洁工遭批「离地」 老板一句回应惹公关灾难
相关片段在全网扩散，不少人认为当局如此监控环卫工人不妥，认为「这种工牌就是电子镣铐」。许多网友质疑在极端天候下仍以定位监控管理，是否过度严苛。
山西运城环卫中心一名工作人员对此回应称，戴着有定位器的工牌一方面为保障安全，另一方面是记录工作轨迹。该工作人员承认对于环卫工人确有时限要求，休息不能超过一定时间，后台有专人监控，不过他也强调环卫工人多为长者，会考量体力负担，「不可能一不动就罚款」。
最Hit
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT