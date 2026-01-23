Picot奶粉︱法国Lactalis宣布回收 中国官方吁民众即停用
发布时间：15:33 2026-01-23 HKT
法国乳制品龙头企业拉克塔利斯集团（Lactalis，即兰特黎斯）周三（21日）公布，发现原料供应商的成分可能含呕吐型肠毒素，正回收多个批次的Picot品牌婴幼儿配方奶粉，包括中国和台湾在内18个国家和地区。
相关新闻：法国Lactalis回收含菌Picot品牌婴幼儿奶粉 涉中国和台湾市场
中国海关总署周四（22日）在官网通报，中国目前暂未发现Picot品牌婴幼儿配方奶粉进口记录。海关总署进出口食品安全局提醒消费者，立即停止使用个人通过携带、代购等方式可能保有的涉事产品，并密切关注拉克塔利斯公司的后续召回进展，安全理性作出消费选择。
