网恋陷阱︱川男为爱贷款投资 挖空书籍藏6万现金图寄「女友」

四川有厨师为结束做「单身狗」，在交友软件上找到「女友」，为共筑未来幸福，厨师网贷6万元打算给「女友」投资，还为避开平台交易风险控制，还把书本挖空收藏现金寄出，幸警方及时发现，阻止事主被骗。

厨房「单身狗」网上找女友

四川眉山市洪雅县厨师杜某，由于工作性质，难以结交异性，2025年底经交友软件，认识到1名长相甜美的女子，对方每日嘘寒问暖，两人情感迅速升温，发展为男女朋友关系。

杜某将书本挖空准备给「女友」投资。抖音＠眉山探

结束单身的杜某，聊天中得知，「女友」在证券公司任职高管，常有「内幕消息」赚了不少钱，还主动让杜某看她的投资户口有上百万元的余额。

「女友」随即怂恿杜某加入投资赚高额回报，供二人未来幸福生活作本钱。杜某被「女友」的幸福蓝图说动，于是网贷6万元作启动资金。

由于「女友」指，「线下充值不仅收益更高，还能规避平台交易风控稽核」，著杜某将贷款取现寄给「平台指定工作人员」，以避开快递核查大额现金，会更加安全。

杜某于是买了3本厚厚的书，把中间挖开放入现金。幸好快递公司在安检包裹时，发现书本异常退回。

「女友」随即表示会安排「平台专员」上门收取现金。幸警方接获消息，及时赶及在「专员」上门，向杜某说明他身陷网恋骗局，成功保住他的血汗钱。