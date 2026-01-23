SIM卡变黄金︱广东男土炮提炼 $22万金粒随时「揾命博」︱有片

全球金价创新高，有人竟靠废品中提炼出黄金。内地传媒报道，广东日前有男子成功利用一堆旧手机SIM卡，经过复杂工序后，成功炼出191.73克黄金，以目前金价计算，大约值22.4万元。

当事人称为保证良好的稳定性和耐腐蚀性，SIM卡会在芯片引脚与电路板的连接处等关键部位进行镀金处理。除了SIM卡芯片，银行卡芯片、IC卡、电子元件、通讯设备接触件等都属于可回收含金废料。网上流传当事人炼金的影片。

提炼过程和材料存危险性

不过有指，SIM卡芯片中含金量极低（通常每张卡仅含有 0.02 克左右的黄金，甚至更少）。

要从SIM卡提炼出，整个过程复杂耗时，其中涉及强酸溶解、电解还原等。经过清洗、加酸、溶解、过滤、纯化才能获得黄金，这一系列操作都需要需专业设备与防护措施。



SIM卡中除微量金外，还含有铅、镉、溴化阻燃剂等有毒有害物质，且提炼过程必须使用强腐蚀性化学试剂，非专业环境下处理极易造成环境污染和人身伤害。