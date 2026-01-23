Pop Mart「电子木鱼」爆红 隐藏款炒高逾2倍｜有片

泡泡玛特（Pop Mart）今年1月推出的「PUCKY敲敲系列」毛公仔挂件盲盒，因轻拍即可发出清脆木鱼声，被网友戏称为「电子木鱼」，短短数日便席卷社交网络，官网售罄、二手被炒高2倍多。产品爆红，22日午后，Pop Mart(09992.HK)股价涨幅一度超6%，截至收盘上涨5.97%，市值攀升至2764亿港元。

股价一度大涨6%

据内媒「红星新闻」报道，「PUCKY敲敲系列」为软胶毛公仔挂件，该系列盲盒采用6款常规角色 + 1款隐藏款的配置，单盒售价为99元（人民币，下同），整盒（6个）售价为594元。产品核心亮点在于轻拍头部即可发出清脆逼真的木鱼声效，每款还标注「财富+1」、「快乐+1」、「智慧+1」等吉祥寓意，契合了当下年轻人用轻松方式缓解情绪的需求，被封为「打工治愈神器」。

另据「界面新闻」，目前，该系列产品在官方App显示已售罄。某电商平台上潮玩店舖售卖的隐藏款「成功+1」售价为327元左右，被炒高2.3倍。此外，在二手交易平台上，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100元，但隐藏款标价多在245元及以上。

自2025年底开始，泡泡玛特旗下的「Labubu」从「一娃难求」开始「跌落神坛」，市场价格逐渐「崩盘」，「泡泡玛特开始五折甩卖」的话题连续多日「洗板」。在闲鱼等二手交易平台上，Labubu退坑出货的人不在少数，包括个人卖家出、黄牛卖家清库存，都担心过气的玩偶最终砸到自己手里。

而「PUCKY敲敲系列」电子木鱼的走红，显示泡泡玛特又精准捕捉到了年轻人情绪需求，将抽像解压需求转化为具象潮玩，使其再次成为社交平台热门打卡单品。