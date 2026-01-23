Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卞立新任外交部驻澳门特派员 原任干部司司长

即时中国
更新时间：09:45 2026-01-23 HKT
发布时间：09:45 2026-01-23 HKT

据新华社消息，中央人民政府决定，任命卞立新（女）为外交部驻澳门特别行政区特派员公署特派员，免去刘显法的外交部驻澳门特别行政区特派员公署特派员职务。

公开资料显示，卞立新原任外交部干部司司长，此次晋升为副部级。她历任中华人民共和国驻洛杉矶副总领事，外交部干部司副司长、巡视工作领导小组办公室主任等职。62岁的刘显法预料退休。

外交部驻澳门特别行政区特派员公署，是中华人民共和国外交部在澳门特别行政区设立的机构。其宗旨是：贯彻落实「一国两制」、「澳人治澳」、高度自治方针，严格按照基本法办事，执行中央人民政府的外交政策，维护国家主权和利益，保护澳门同胞在海外的合法权益，促进澳门特别行政区的长期繁荣稳定和发展。

 
 

