预制菜｜内地就预制菜标准征求意见 提出保质期不超一年

即时中国
更新时间：17:00 2026-02-06 HKT
发布时间：17:00 2026-02-06 HKT

西北菜连锁餐厅「西贝𦰏面村」引发预制菜风波后，内地就预制菜标准发布征求意见稿，明确预制菜定义，并要求尽量缩短预制菜的产品保质期，最长不应超过12个月。

国家卫生健康委周五（6日）发布《食品安全国家标准 预制菜》（征求意见稿），面向社会公开征求意见。

意见稿明确，预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴产品。

标准要求，预制菜不包括主食类食品、净菜类食品、即食食品和中央厨房制作的菜肴，而且应尽量缩短预制菜的产品保质期，最长不应超过12个月。

标准也要求，预制菜不得使用防腐剂，尽可能减少食品添加剂的使用。

去年9月，中国连锁餐厅西贝与网红创业者罗永浩就预制菜问题发生争执，引发公众关于预制菜标准的讨论，以及餐厅是否应该明示使用了与预制菜。
 

新华社此前报道，记者22日从中国市场监管总局获悉，为切实维护消费者合法权益，促进产业高质量发展，国务院食安办组织国家卫生健康委、市场监管总局等部门起草了《食品安全国家标准 预制菜》《预制菜术语和分类》草案；会同市场监管总局、商务部等部门起草了关于推广餐饮环节菜品加工制作方式自主明示的公告，将于近日向社会公开征求意见。下一步，相关部门将在充分吸纳各方意见建议的基础上，进一步修改完善，按程序发布。

