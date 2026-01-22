明星网红等1200余条个人信息被曝光 6人揭私隐被判赔¥10万

内地有6人非法收集个人信息，并在专门用于「开盒」的频道发布1200余条包含明星、网红等人的个人信息，被判赔偿10万元（人民币，下同）。

「开盒」频道公开个人信息

最高人民检察院周四（22日）发布多宗个人信息保护检察公益诉讼典型案例，其中一宗为周姓涉案者等人「网络开盒」侵害公民个人信息民事公益诉讼案。

案情指，2023年7月至2024年3月期间，周姓涉案者等6人（包括未成年人）在境外软件上创建、管理专门用于「开盒」的三个频道。

六人通过共享、购买及利用「社工库」机械人搜索等途径非法收集公民个人信息，并先后在上述频道内，发布1200余条包含明星、网红、社会热点事件当事人等不特定自然人的个人信息，浏览量超过400万次。

最高检也指六人通过在频道内发布广告、互相推荐等方式，增加频道热度，并吸引他人付费查询、购买个人信息，从中非法牟利。同时，六人在发布部分个人信息时，附加侮辱性评语，甚至组织、煽动频道关注者对「开盒」对像进行电话、短信骚扰和辱骂，严重侵害不特定主体的个人信息权益。

最高检通报，浙江省杭州市临安区人民检察院（临安区院）2024年4月在履职中发现本案线索。经初步调查后，发现本案「开盒」行为涉及众多社会公众人物的大量个人敏感信息，并在网上被广泛传播。因本案公益损害侵权主体与刑事责任主体不完全一致，侵权行为地分属多地，且刑事案件已分案处理，为一并追究公益损害共同侵权责任，临安区院于2024年6月24日以民事公益诉讼立案并发布公告。

因该案可查证的侵权行为人的获利较少，获利金额不能真实反映本案公共利益受损情况，据此认定公益损害赔偿金不足以体现司法惩戒功能。对此，临安区院组织召开专家论证会，邀请法学高校、消费者协会、网信办等单位的专家开展论证。综合考虑「开盒」的信息数量、种类、造成的社会危害、治理修复成本、侵权行为人经济能力、刑事罚金等因素，酌情确定本案侵权行为人共同承担公益损害赔偿金10万元。

公告后，没有法律规定的机关和有关组织提起诉讼。临安区院2025年4月11日向杭州互联网法院提起民事公益诉讼，诉请周姓涉案者等人停止侵权，删除相关个人信息；周姓涉案者等人及部分监护人共同承担10万元公益损害赔偿金，并在国家级媒体上公开赔礼道歉。

最高检也说，检察机关起诉后，鉴于各被告已在开庭审理前自行删除涉案的相关个人信息、注销相关账号，故撤回关于停止侵权的诉讼请求。同年8月28日，杭州互联网法院开庭审理本案并当庭作出判决，支持检察机关的全部诉讼请求。判决生效后，各被告已支付上述公益损害赔偿金并公开赔礼道歉。

