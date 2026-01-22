Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亚洲杯｜决赛中日大战「中国人免门票」？ 中国总领馆提醒：不实信息

更新时间：11:15 2026-01-22 HKT
U23岁男足国家队周二（20日）在沙特阿拉伯吉达举行亚洲杯半决赛，以3比0完胜越南，首次晋身这项赛事的决赛，将于周六（24日）晚与日本争夺冠军。对战越南赛后，部分内地自媒体称决赛「中国人免门票」、「持中国护照即可入场观赛」。中国驻沙特阿拉伯吉达总领事馆发文辟谣。

总领事馆周三（21日）晚在官网表示「U23男足亚洲杯决赛即将于1月24日在沙特吉达举行。国内外各地球迷热情高涨，纷纷表达来现场观赛的强烈意愿。亚足联与沙特足协为回馈中国球迷，此前已通过领区中国侨团向在沙华侨华人、中资企业机构和留学生等赠送少量门票。」

总领事馆也提到，个别自媒体发布所谓「中国人免门票」、「持中国护照即可入场观赛」等，均为不实信息，并建议中国球迷提前通过官方途径获取戴赛事门票，提前做好行程安排。

