Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳湾及莲塘新设口岸进境免税店 内地新增41个

即时中国
更新时间：10:15 2026-01-22 HKT
发布时间：10:15 2026-01-22 HKT

国家财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局联合印发《关于口岸进境免税店有关事宜的通知》（以下简称《通知》），宣布在全国新设41个口岸进境免税店，包括深圳湾口岸和莲塘口岸。

新设41个口岸进境免税店

此外，在继续设立的口岸进境免税店中，位于深圳的还有蛇口邮轮中心、深圳机场福永码头、罗湖口岸、皇岗口岸、文锦渡口岸。

内地新设41个口岸进境免税店。
内地新设41个口岸进境免税店。
继续设立的口岸进境免税店中，位于深圳的还有蛇口邮轮中心、深圳机场福永码头、罗湖口岸、皇岗口岸、文锦渡口岸。
继续设立的口岸进境免税店中，位于深圳的还有蛇口邮轮中心、深圳机场福永码头、罗湖口岸、皇岗口岸、文锦渡口岸。

《通知》提出，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1间口岸进境免税店，大幅增加了国家口岸进境免税店的数量，使得口岸进境免税店覆盖范围更加广泛。同时，对于一些经营合同即将或者已经到期、所处口岸客运功能发生变化的口岸进境免税店，《通知》对其进行了调整优化。

口岸进境免税店是设立在对外开放的机场、水运或者陆路口岸隔离区内，按规定向进境旅客销售免税商品的商店。本次设立调整口岸进境免税店，旨在进一步便利进境旅客免税购物消费，充分发挥免税店支持提振消费的作用，促进免税商品零售业务健康有序发展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
3小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
13小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
19小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
11小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
10小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
11小时前
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
即时国际
1小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
3小时前