深圳湾及莲塘新设口岸进境免税店 内地共增41间

国家财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局联合印发《关于口岸进境免税店有关事宜的通知》（以下简称《通知》），宣布在全国新设41个口岸进境免税店，包括深圳湾和莲塘口岸。

新设41个口岸进境免税店

此外，在「继续设立」的口岸进境免税店中，还包括位于深圳蛇口邮轮中心、深圳机场福永码头、罗湖口岸、皇岗口岸、文锦渡口岸。

内地新设41个口岸进境免税店。

继续设立的口岸进境免税店中，位于深圳的还有蛇口邮轮中心、深圳机场福永码头、罗湖口岸、皇岗口岸、文锦渡口岸。

《通知》提出，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设一间口岸进境免税店，大幅增加了国家口岸进境免税店的数量，令口岸进境免税店覆盖范围更广泛。同时，对于一些经营合同即将或者已经到期、所处口岸客运功能发生变化的口岸进境免税店，则作调整优化。

口岸进境免税店是设立在对外开放的机场、水运或者陆路口岸隔离区内，属按规定向进境旅客销售免税商品的商店。本次设立调整口岸进境免税店，旨在进一步便利进境旅客免税购物消费，充分发挥免税店支持提振消费的作用，促进免税商品零售业务健康有序发展。