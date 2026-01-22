路透：施纪贤下周访华　双方重启「黄金时代」商界高层对话

路透社引述多名知情人士报道，英国首相施纪贤将于下周访问中国，期间中英将重启被称为「黄金时代」的高层商界对话，双方大型头龙企业代表预料将参与。

报道指，重启的对话平台为「英中商业领袖理事会」，该机制最早于二○一八年、英国前首相文翠珊与时任国务院总理李克强推动建立，当时双边关系正值被形容为「黄金时代」。消息人士称，英方多家重量级企业已表达参与意向，包括阿斯利康、英国石油、汇丰银行、洲际酒店集团、捷豹路虎、劳斯莱斯、施罗德集团及渣打银行等。

英国政府昨日宣布批准中国在伦敦市中心兴建新「巨型使馆」的计划，结束长达七年多的审批拖延，被视为中英关系近期回暖的重要讯号。

报道指，中方方面，预料将由多家国有及大型企业派员出席，包括中国银行、中国建设银行、中国移动、中国工商银行、中车集团、国药集团及比亚迪等。

报道引述知情人士透露，相关磋商其实已进行一段时间，但施纪贤此行能否落实，一度取决于英国政府是否批准中国在伦敦兴建其于欧洲规模最大的使馆。随着有关决定近日获批，双方谈判才加快推进。不过，由于相关安排刚刚敲定，加上外围地缘政治因素仍存变数，访华行程细节仍待最后确认阶段。

另有消息指，英方或最快于本周内公布施纪贤访华的正式日程。惟目前尚未能确定哪些企业的行政总裁将亲自出席，有企业界人士透露，个别公司高层已因行程不确定而婉拒邀请。

施纪贤此行若成行，将是自2018年以来英国首相首次正式访问中国。