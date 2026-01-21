新疆网红局长贺娇龙堕马亡 网民吁立雕塑获文旅局上报

新疆「网红局长」贺娇龙日前不幸堕马离世，许多网民致电地方政府希望为她立雕塑，昭苏文旅局表示已将群众建议上报县委县政府。

年仅47岁的新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心主任贺娇龙，上周三（14日）在拍摄工作中意外堕马去世，引发网民哀悼。

相关新闻：新疆网红仆︱堕马亡贺娇龙出殡 悼念车队绵连数公里花店补货3次

相关新闻：新疆网红公仆︱47岁贺娇龙堕马头部重伤终不治 凭披红色斗篷雪地策马爆红︱有片

据《南方都市报》报道，贺娇龙离世后，许多网民反映，希望她曾长期任职、并靠拍视频「带火」的新疆昭苏县能为她建立雕塑，纪念她为昭苏作出的贡献。

报道列举微信上「新疆发布」视频号《未曾远离——送别贺娇龙》这则视频的评论区，点赞最高的留言为，「在昭苏建一座贺娇龙身披红色斗篷策马扬鞭的雕塑，永远纪念贺主任为宣传新疆助农公益的杰出贡献！」。

昭苏县文旅局工作人员周二（20日）回复南都致电时表示，「很多群众给我们打电话反馈，希望为贺娇龙设立雕像或者画像」。对方透露，目前已经向县委县政府反映了此事，正在等待后续安排。

据中国全国城雕委办公室，城市建立雕塑需按照《城市雕塑建设管理办法》实施，由建设单位向城市雕塑管理机构申请立项。申请立项材料应包括雕塑题材、建设规模、经费预算、经费来源以及当地城市规划主管部门的选址意见等。

此外，新疆日报在其官微发布文章《聊聊网友呼吁为贺娇龙立塑像这件事》中表示，为一个人立塑像，是牵引全社会目光的大事情，必须依法依规，慎之又慎。设立塑像从来都不是小事。它不是简单的公共艺术，也不是应景的视觉呈现，它从来都和历史见证、社会需要、文化传承、精神赓续有深刻关联，更是上下同欲、同频共振的结果。