福田口岸︱轮椅客北上过关加速变「车手」 被揭改装电池位藏86部旧电话︱有片
更新时间：15:10 2026-01-21 HKT
发布时间：15:10 2026-01-21 HKT
有残障人士近日利用电动轮椅偷运大批旧手机，在福田口岸北上时被揭发。
据中国海关总署微博「海关发布」通报，皇岗海关关员在福田口岸对进境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名未向海关申报的乘坐电动轮椅的男旅客，经过海关查验台时，突然加速试图快速驶离，且轮椅车身微微颠簸，显得动力异常，海关关员遂对其进行拦截检查。
轮椅仅有一片薄电池
海关关员检查发现，该轮椅的电池盒螺丝有松动及拆卸的痕迹。拆开电池盒后，发现内部仅有一片薄电池，其余空间装满用透明塑料袋包装的86部旧手机。
