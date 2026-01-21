暴雪夜户外离奇挨冻8小时 安徽女险变人形冰雕

强劲寒流正影响中国广泛地区，安徽有女子离奇在落大雪的郊外，逗留长达8小时，被发现时已冻得像是冰雕假人，要警方协助救出。

据平安龙子湖消息，安徽蚌埠警方，20日接警指，有女子在彻夜落大雪的淮河大坝，通宵流连冻足8小时，担心有危险。

警方抵达淮河大坝时搜索，发现远处有一具可疑的假人，在抵近观察下，才知道是涉事女子，由于对方已通宵在寒风大雪环境中逗留，已被冻僵，仿如冰雕般站在积雪当中，无力自救离开。

警方于合力将女事主从积雪中拉出，并协助她上开有暖气的警车上，让其回温。

经急救医生初步检查，在雪地冻足一晚的女事主并无大碍，经了解，她于19日晚11时开始，在落大雪的现场，原因仍在调查中。