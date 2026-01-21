广东话式微？｜「守护粤语」首列广州政府报告 市长：深化粤剧粤曲传承

「粤语弱化」在广东省尤其是广州一直备受关注。前日召开的广州市人大会议上，市长孙志洋首次把「守护好粤语」写入政府工作报告，并提出深化粤剧、粤曲等的传承，引发广泛讨论。广州市政协委员帅亦文对《星岛》表示，粤语作为粤港澳同世界沟通的重要纽带，在商贸、旅游、文化等领域都发挥著积极作用，「守护粤语」进政府报告，是官方对粤语重要性的一种认可。

岭南文化助沟通全球华桥

广州市民余小姐是土生土长的广府人，母语是粤语，不过她坦言，现在同7岁的孩子说话时，主要用普通话。「因为从小我们送他去早教班（学前班），大概两岁半的时候吧，那些老师都用普通话，很少用粤语。」余小姐告诉《星岛》，身边大部分的小孩情况都差不多，「现在比较好的幼儿园都是甚么IB教育、蒙氏教育，都用普通话、英语」，她同意粤语有「弱化」的趋势。

广州市长孙志洋首次把「守护好粤语」写入政府工作报告。广州市政府

广州首次将「守护粤语」列入市政府工作报告。广州市政府

粤剧是传统岭南文化的表表者。小红书＠东莞老茶馆



19日，广州市十六届人大六次会议开幕。本身是吉林人的广州市市长孙志洋在政府工作报告提到，「十五五」（第十五个五年规划）时期，广州要在提升城市文化综合实力上增创新优势、实现新突破。深化国家历史文化名城建设，传承发展粤剧粤曲等文化精粹，守护好粤语这一广府文化的活态载体，让岭南文化成为全球华侨华人加强中华文化认同的重要纽带，更好发挥对外文化交流门户作用。

这是官方首次把「守护好粤语」放入政府工作报告中，迅即引发热议。广东自媒体「健野部落格」发文指出，曾经有媒体在大街上采访几个不同年龄段的学生，发现很多广州本地学生竟然不会说粤语，或者说得不标准，「这次官方的发声特别重要，政府宣导，学校、老师、家长、社会组织等等各方面都需要紧密配合，营造一个社会大氛围，非常的重要！」

学者倡方言纳教育体系

广州市政协委员帅亦文表示，这是官方对粤语的一种认可。粤语在港澳以至东南亚、欧美华人社区都是常用方言，无论在日常社交、文娱、商贸、教育、传播、旅游等多个领域，都是广东开展跨境经贸文化往来的重要纽带，在方方面面都发挥著积极作用，「粤语的影响及使用涉及的领域这么广，如果认为粤语被弱化反而不符合逻辑。」



「方言传承的速度跟不上中国城镇化发展的速度。」著名方言专家、广东外语外贸大学中文学院教授严修鸿此前指出，现在乡村人口不断往城镇汇入，青年离乡后，青年和他们的后代慢慢不再说方言了。「我们要有意识地培养他们讲方言，要把方言教育也纳入国民教育体系。建议各地商会专门设立方言奖项，奖励和资助那些同时会讲方言的孩子。」