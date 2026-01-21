北地生活︱住户忘记闩热水炉 屋苑变「溜冰场」店舖食盐遭抢光︱有片

寒冬生活，北方居民有些大懵绝不能出现。甘肃有女子出街忘记关好热水器阀，导致水流到屋苑马路，变成溜冰场，要家人买光小区盐巴融雪；黑龙江有居民忘关水龙头，令全屋及楼梯结冰，被网民调侃「房产被冻结」。

热水输出9小时始发现

甘肃兰州网民王小姐5日前拍片，向居住的屋苑邻居道歉。她表示，因为晚上洗澡后大意，没有关好热水器的水阀便去睡觉，翌日清晨才发现。

由于热水流向楼下达9小时，屋苑下的行人路及马路也被淹，热水在零下温度下结冰，令地上变成一个溜冰场，人车也容易打滑，造成危险。

王小姐父亲知道女儿闯祸后，即召集家中所有人「执手尾」，女的在后洒盐融冰，男的用铁铲清理，防止居民滑倒。王家总动员融冰，令屋苑内商店的盐被买光。王小姐于是拍片就造成的不便向邻居致歉。

黑龙江方面，月初也有居民，因为回娘家前，忘记关好水龙头。回来后发现，水不单淹浸自己家，还流出屋外。

厨房冰层厚逾呎

水流在严寒下，迅即结成冰块，堵塞水槽后便不断溢出，令厨房出现厚逾呎的冰块，还经过客厅流出门外，令楼道地下结冰，楼梯布满冰挂。

户主回家发现后，要出动锄头，艰难地凿破厚厚的冰块。

网民对户主的遭遇纷纷留言，有人笑指单位「变成广寒宫」、有人调侃是「真正的冻结房产」、「把东北天气具象化」。