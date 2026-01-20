Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央防邪办副主任高以忱遭开除党籍 被指为他人在公司上市审批谋利

即时中国
更新时间：11:45 2026-01-20 HKT
发布时间：11:45 2026-01-20 HKT

中央纪委国家监委（中纪委）网站周二（20日）通报，国务院防范和处理邪教问题办公室副主任高以忱被开除党籍。

据通报，高以忱被指丧失理想信念，背弃初心使命，毫无政治意识和政治鉴别力，大搞政商勾连、利益交换，严重污染政治生态，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规接受宴请；违规为他人调动工作提供帮助；廉洁底线失守，违规收受礼品礼金，无偿接受私营企业主提供的车辆服务；干预及插手司法活动；大肆收钱敛财，退而不休，利用职务便利为他人在公司上市审批、土地使用权转让、执行案件处理等方面谋利，并非法收受巨额财物。

相关新闻：原国安部副部长高以忱涉嫌严重违法被查 曾任中央防邪办副主任

根据相关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予高以忱开除党籍处分；按规定取消其享有的待遇；收缴其违纪所得。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前