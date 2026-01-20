人口负增长｜新生儿「相当于乾隆三年的水平」   萎缩趋势难改影响消费︱拆局

中国再度拉响人口警报！国家统计局昨日公布2025年中国内地人口总量为14.04亿，按年净减少339万人，连续4年负增长。去年新生儿792万人，首次跌破8字头，较2024年的954万大减162万人，跌幅17%，创1949年来新低。

著有《大国空巢》的人口专家易富贤对《星岛》表示，2025年内地出生792万人是清朝乾隆三年（1738年）以来最低，而当时的总人口只有1.5亿。他说，由于取消婚姻登记地域限制，2025年内地结婚数字增加，今年出生率可能高一点，但人口萎缩趋势很难改变。

新生儿几年后将少于巴基斯坦

尽管官方推出育儿津贴等系列鼓励生育政策，易富贤指出，中国居民可支配的收入只占GDP的43%，房价仍然太高，老百姓不愿意生育。中国新生儿占全球比例已从1990年的17%降至2025年的6%，与非洲尼日利亚相当，几年后将少于巴基斯坦。

他指出，儿童是超级消费者，出生率如此低，将令国内需求疲软，产能过剩很难解决，劳动率不足又影响制造业生产，拖累经济。

中国地方政府近年向育儿家庭提供现金补贴和保障性住房，希望刺激出生率，但未见成效。「各国实践经验表明，经济激励对提高生育率几乎没效果。」《纽约时报》引述美国加州大学欧文分校社会学教授王丰指，经济增长放缓，年轻人在生育上选择观望。

今年起避孕套等征13%增值税

自2026年1月1日起，内地恢复对避孕套等避孕用品征收13%的增值税，被视为促生育的新招。然而，有内地网友评论称，避孕套涨价虽令人不快，但相比养孩子的开销仍微不足道。

野村证券首席中国经济师陆挺指出，新生儿减少是中国消费增长乏力的主因之一。他预计今年北京将延续去年推出的育儿补贴计划，相关预算维持在900亿元（人民币，下同）左右。此外，随著免费学前教育覆盖范围从一个学期延长至一年，相关开支将从去年的200亿元翻倍至400亿元。