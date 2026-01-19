Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年GDP逾140万亿增5%符目标 人均可支配收入4.3万余元

即时中国
更新时间：10:40 2026-01-19 HKT
发布时间：10:40 2026-01-19 HKT

国家统计局最新资料显示，初步核算，2025年国内生产总值1401879亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%，预期目标圆满实现。

分产业看，第一产业增加值93347亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值499653亿元，增长4.5%；第三产业增加值808879亿元，增长5.4%。

分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.4%，二季度增长5.2%，三季度增长4.8%，四季度增长4.5%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.2%。

2025年全年全国居民人均可支配收入43377元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长5.0%。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入56502元，比上年名义增长4.3%，实际增长4.2%；农村居民人均可支配收入24456元，比上年名义增长5.8%，实际增长6.0%。全国居民人均可支配收入中位数36231元，比上年名义增长4.4%。

食品烟酒支出降0.5百分点

按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入10150元，中间偏下收入组 22702元，中间收入组35536元，中间偏上收入组55586元，高收入组103778元。

全年全国居民人均消费支出29476元，比上年名义增长4.4%，扣除价格因素实际增长4.4%。全国居民人均食品烟酒消费支出占人均消费支出的比重（恩格尔系数）为29.3%，比上年下降0.5个百分点；全国居民人均服务性消费支出增长4.5%，占人均消费支出的比重为46.1%，与上年持平。

