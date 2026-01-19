成都5外卖骑手钢管自折指骨 骗32万保险获刑6个月至两年
四川成都有外卖骑手，为骗保险金，不惜用钢管把自己手指打至骨折，于3间保险公司骗取赔偿32万多元人民币，5名被告分别遭判刑半年至两年。
成都高新区法院近日公开一宗判决。张某是一名外卖骑手，因意外受伤获赔保险数万元，于是产生骗保险的「灵感」。
张某之后联同同事崔某、邢某、仉某（粤音：掌）及魏某，先后多次以钢管自残弄出手指骨折伤，然后向3间保险公司，累计索赔逾32万元。
其中1间被骗保险公司，发现短时间内有多宗关连人员索赔且内容高度相似，于是报警。
警方在调取闭路电视、银行流水等资料后，确定疑犯伪造受伤情节骗保险。
法院审理后，分别判张某、崔某、邢某、仉某（粤音：掌）及魏某，有期徒刑六个月至半年。
