中国观察：「棋圣」拒上圣坛 满身烟火气

更新时间：09:24 2026-01-19 HKT
发布时间：09:24 2026-01-19 HKT

一人改变世界围棋格局，让世界围棋从日本独霸到中国崛起……「棋圣」聂卫平逝世，千人冒雪为他送行，缅怀他为中国围棋作出的巨大贡献，追思他辉煌、精彩的一生。他虽然获国家「封圣」，但拒上圣坛，满身烟火气，率真豪爽，敢怒敢骂，亦因此获得民众的喜爱和尊敬。

上世纪80年代，聂卫平是神一般的存在，他连胜多位日本超一流棋手，创造「擂台神话」，成为「民族英雄」，凝聚人心的时代符号。他本人也颇具传奇色彩，童年和陈毅元帅对弈，是习近平同窗密友，后来又和邓小平、胡耀邦、万里等领导人因棋桥结缘。

聂卫平拒上「棋圣」圣坛，满身烟火气。新华社
1988年，聂卫平被国家体委授予围棋「棋圣」的称号。第二天，邓小平邀请他来到家中，万里风趣地说：「中国自古以来，由政府授予的『圣人』就只有你一个，你以后可以吃『香火』了，我们就没有了。」邓小平则意味深长地说了一句：「圣人不好当啊！」

现实生活中的聂卫平，从不端着当「圣人」，他爱喝酒，爱抽烟、爱看足球、爱打桥牌、爱骂人，说话直来直去，乃至有「聂大嘴」之称。他曾经痛骂国足是「不可想像的臭」，给全中国人民丢脸。他不满东方航空九十年代的劣质管理，不顾各方求情，为民出气，逼东航在《解放日报》刊登向全体旅客的致歉信。

一般人写自传，都是为自己涂脂抹粉，或为尊者讳。聂卫平的自传则是坦坦白白，生动可读。他写了与另一位围棋大师陈祖德的恩怨，讲述两人因借书一事打架而影响关系，但他认为陈祖德是一个非常正直的人，各方面都值得尊敬。

他也讲述了自己的感情生活和三段婚姻，包括自己的初恋，与第一任妻子孔祥明（围棋名将）、第二任妻子王静（歌唱家）的分合。他承认当年与孔祥明离婚除了性格不合，导火线是婚内出轨、与王静奉子成婚，成为千夫所指。

纪晓华

 

