AI生活︱阿里千问「替你办事」 一句话帮你点外卖订机票推荐商品

即时中国
更新时间：08:55 2026-01-19 HKT
发布时间：08:55 2026-01-19 HKT

实现「一句话点外卖、找餐厅、订机票」，AI助手正从「聊天工具」升级为「任务执行者」，阿里巴巴、字节跳动、腾讯等内地互联网巨头争相入局。阿里近日发布最新版千问APP，支持AI点外卖、订机票、订酒店等功能。此前，字节亦推动豆包大模型与抖音电商及本地生活业务深度融合。分析指出，当AI助手真正开始「替你办事」，这场围绕「帮我……」的入口争夺，将是模型、流量、生态、数据的综合比并。

▍中国组 ▍

1月15日，千问APP宣布接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，配合正在定向邀测的「任务助理」功能，支持400多项办事能力——从点外卖、买东西，到订机票酒店、写报告、做网页，甚至打电话订餐厅，都能用「一句话完成」。

一经落指令可直接完成

以AI外卖功能为例，用户只需输入「帮我点杯奶茶」等指令，千问即可调用淘宝闪购服务完成精准定位、商家匹配、定单生成，并通过内置「支付宝AI付」完成支付，整个流程毋须跳转其他应用。

订酒店场景下，输入「帮我买一个晚上在XXX附近入住的酒店，性价比最高」时，千问会调用飞猪出行，筛选出不同价格的酒店，并给出推荐理由。点击酒店信息卡片，即可直接跳转至定购界面。

跳出文字建议

对此，不少网民试用后纷纷称赞：「以后再也不用翻来翻去选商家了」。还有人称，「一句话消费」体验「太丝滑」，以后不只要「剁手」，还要「堵嘴」。不过也有人评论，速度是挺快，「就是价格可能比不上自己选的美丽。」此前，豆包已于去年10月完成升级，正式接入抖音商城。当用户提出消费相关问题，豆包不再局限于提供文字建议，而是会推荐具体商品，并引导跳转购买。

去年8月，近期登陆港股的「国产大模型第一股」智谱，亦发布支持一句话点奶茶、订机票的首个手机Agent（智能体）AutoGLM2.0，能自动跳转帮用户操作、完成任务。腾讯元宝也和京东图书商城合作进行AI导购。

《北京商报》引述北京社科院副研究员王鹏表示，AI时代，巨头通过将自有生态（电商、本地生活、出行等）嵌入AI助手，让用户通过自然语言直接完成如订机票、订酒店等复杂操作，实现对话即服务。这本质是将AI助手打造为连接所有服务的唯一接口，替代传统多App跳转模式。

 

 
 

